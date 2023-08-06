У границы с Украиной сбит беспилотник самолётного типа
SHOT: Беспилотник самолётного типа сбит в Курской области
Беспилотник самолётного типа был сбит в Курской области. Как сообщает SHOT, разрушений и пострадавших нет.
По информации телеграм-канала, вражеский БПЛА залетел на территорию региона в воскресенье около трёх часов ночи. После уничтожения обломки упали недалеко от посёлка Степановка Рыльского района — примерно в 15 километрах от границы с Украиной.
Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел ВСУ также попала деревня Кулига Рыльского района. В результате были повреждены окна, кровля и фасады в трёх домовладениях и школе, также осколками задело трактор и легковой автомобиль.
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