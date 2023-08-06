У границы с Украиной сбит беспилотник самолётного типа

Беспилотник самолётного типа был сбит в Курской области. Как сообщает SHOT, разрушений и пострадавших нет.

По информации телеграм-канала, вражеский БПЛА залетел на территорию региона в воскресенье около трёх часов ночи. После уничтожения обломки упали недалеко от посёлка Степановка Рыльского района — примерно в 15 километрах от границы с Украиной.