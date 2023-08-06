Названа дата запуска нефтепровода "Дружба" в Германии
PERN: В Германии работа нефтепровода "Дружба" возобновятся утром 8 августа
Поставки нефти в ФРГ по повреждённому участку нефтепровода "Дружба" возобновятся утром во вторник, 8 августа. Как заявил польский оператор PERN, сейчас ведётся ремонт.
"Службы PERN добрались до повреждённого участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч — магистраль, по которой нефть из морских поставок идёт в западном направлении. Прокачка возобновится утром во вторник", — добавили в компании.
Ранее Лайф писал, что в Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ из-за утечки. По данным PERN, здоровью и жизни местных жителей ничего не угрожает.
Getty Images / Katja Buchholz