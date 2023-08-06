Регион

Уведомления отключены

6 августа, 13:48

Названа дата запуска нефтепровода "Дружба" в Германии

PERN: В Германии работа нефтепровода "Дружба" возобновятся утром 8 августа

Поставки нефти в ФРГ по повреждённому участку нефтепровода "Дружба" возобновятся утром во вторник, 8 августа. Как заявил польский оператор PERN, сейчас ведётся ремонт.

"Службы PERN добрались до повреждённого участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч — магистраль, по которой нефть из морских поставок идёт в западном направлении. Прокачка возобновится утром во вторник", — добавили в компании.

ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

Ранее Лайф писал, что в Польше отключили одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ из-за утечки. По данным PERN, здоровью и жизни местных жителей ничего не угрожает.

Обложка ©

Getty Images / Katja Buchholz

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Германия
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров