Названа дата запуска нефтепровода "Дружба" в Германии

Поставки нефти в ФРГ по повреждённому участку нефтепровода "Дружба" возобновятся утром во вторник, 8 августа. Как заявил польский оператор PERN, сейчас ведётся ремонт.

"Службы PERN добрались до повреждённого участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч — магистраль, по которой нефть из морских поставок идёт в западном направлении. Прокачка возобновится утром во вторник", — добавили в компании.