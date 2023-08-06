Сальдо рассказал, сколько времени займёт ремонт повреждённого ударом ВСУ газопровода
Сальдо: Ремонт повреждённого газопровода под Геническом займёт до полутора дней
Кадры повреждений, нанесённых ВСУ по мосту Тонкий на Арабатской стрелке. Обложка © Telegram / RVvoenkor
Восстановление повреждённого в результате украинского удара газопровода на Арабатской стрелке под Геническом займёт не более полутора суток, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пожар на объекте уже потушен, сейчас специалисты оценивают ущерб.
"Если там повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это займёт максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ ударили 12 ракетами по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. В результате пострадал один мирный житель, а также был перебит газопровод, из-за чего более 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Кроме того, украинские войска обстреляли ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар.