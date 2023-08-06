Сальдо рассказал, сколько времени займёт ремонт повреждённого ударом ВСУ газопровода

Восстановление повреждённого в результате украинского удара газопровода на Арабатской стрелке под Геническом займёт не более полутора суток, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пожар на объекте уже потушен, сейчас специалисты оценивают ущерб.

"Если там повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это займёт максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".