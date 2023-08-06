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6 августа, 14:18

Губернатор Развожаев: Тревога о мине в районе пляжа "Любимовка" оказалась ложной

Информация о морской мине в ста метрах от пляжа "Любимовка" в Севастополе оказалась ложной. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это не мина", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил спецслужбы за бдительность и отметил, что в городе всё спокойно.

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

Напомним, о мине около двух часов назад сообщал сам Развожаев. Тогда он говорил, что боеприпас дрейфует в сторону Северной бухты.

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Максим Коротченко

Никита Никонов
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