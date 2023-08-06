Губернатор Развожаев: Тревога о мине в районе пляжа "Любимовка" оказалась ложной

Информация о морской мине в ста метрах от пляжа "Любимовка" в Севастополе оказалась ложной. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это не мина", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил спецслужбы за бдительность и отметил, что в городе всё спокойно.