В Севастополе нашли морскую мину в 100 метрах от берега
Развожаев: В Севастополе в районе пляжа "Любимовка" нашли морскую мину
Недалеко от пляжа "Любимовка" в Севастополе обнаружили морскую мину. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он.
По словам Развожаева, спецслужбы флота работают на месте. Если "состояние мины позволит", то её отбуксируют в безопасное место. В противном случае она будет уничтожена в акватории. В связи с этим Развожаев предупредил, что может быть громко.
А накануне в море у Севастополя нашли надводный беспилотник. Из-за него было временно ограничено движение судов. Через несколько часов БПЛА уничтожили.
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