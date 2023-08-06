В Севастополе нашли морскую мину в 100 метрах от берега

Недалеко от пляжа "Любимовка" в Севастополе обнаружили морскую мину. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он.

По словам Развожаева, спецслужбы флота работают на месте. Если "состояние мины позволит", то её отбуксируют в безопасное место. В противном случае она будет уничтожена в акватории. В связи с этим Развожаев предупредил, что может быть громко.