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6 августа, 12:13

В Севастополе нашли морскую мину в 100 метрах от берега

Развожаев: В Севастополе в районе пляжа "Любимовка" нашли морскую мину

Недалеко от пляжа "Любимовка" в Севастополе обнаружили морскую мину. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он.

По словам Развожаева, спецслужбы флота работают на месте. Если "состояние мины позволит", то её отбуксируют в безопасное место. В противном случае она будет уничтожена в акватории. В связи с этим Развожаев предупредил, что может быть громко.

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А накануне в море у Севастополя нашли надводный беспилотник. Из-за него было временно ограничено движение судов. Через несколько часов БПЛА уничтожили.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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