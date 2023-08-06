В Крыму прокомментировали объявление Украиной угрозы в портах России

Украинские военные смогут вновь напасть на российские суда, чтобы помешать мирному судоходству. Такое мнение в телеграм-канале высказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, поводом для подобных прогнозов можно считать заявления о военной угрозе в акватории Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

"Госгидрография Украины сообщила о "военной угрозе" для судоходства в портах России в Чёрном море. Фактически это официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера "Сиг" в Керченском проливе", — заявил он.