В Крыму прокомментировали объявление Украиной угрозы в портах России
Глава Госсовета Крыма Константинов: ВСУ собираются вновь нападать на суда РФ
Украинские военные смогут вновь напасть на российские суда, чтобы помешать мирному судоходству. Такое мнение в телеграм-канале высказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, поводом для подобных прогнозов можно считать заявления о военной угрозе в акватории Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.
"Госгидрография Украины сообщила о "военной угрозе" для судоходства в портах России в Чёрном море. Фактически это официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера "Сиг" в Керченском проливе", — заявил он.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводный украинский дрон атаковал танкер "Сиг". Разлива топлива не произошло, пострадавших нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер.
ТАСС / Наталья Гарнелис