В Германии задумались о возвращении к атомной энергетике
Премьер Баварии Зёдер: ФРГ может вернуться к атомной энергетике после 2025 года
При победе консерваторов на парламентских выборах в 2025 году ФРГ вновь может запустить АЭС. Такое мнение в эфире ARD выразил баварский премьер, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер.
"С 2025 года мы попытаемся, если энергетический кризис тогда также будет иметь место, снова привести в действие [атомные электростанции]", — отметил он.
Зёдер раскритиковал решение правящей коалиции — речь идёт о Социал-демократической партии, "зелёных" и Свободной демократической партии — остановить последние работающие электростанции. Он также подчеркнул, что многие страны даже в условиях кризиса обращают внимание на сохранение ядерной энергии в качестве переходного источника, однако ФРГ этого не делает.
Лайф напоминает, последние АЭС в Германии отключили в середине апреля. ФРГ решила отказаться от атомных электростанций ещё в 2011 году — после аварии на японской станции "Фукусима-1". Изначально отключить последние станции планировалось к 1 января 2023 года, однако из-за ситуации на Украине этот срок продлили до 15 апреля.
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