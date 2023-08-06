Потерял всё: В Москве обобрали пенсионера, копившего деньги восемь лет

В Москве 76-летнего пенсионера обманули почти на пять миллионов рублей и тем самым лишили его всех сбережений. Деньги мужчина копил на протяжении восьми лет, ежедневно работая курьером. Из-за непростой работы ему приходилось терпеть боли в спине. Сбережения он потерял, потому что поверил в волшебные инвестиции с доходом в 100% в неделю.

По данным телеграм-канала Mash, с 2012-го по 2020-й годы мужчина развозил спортивное питание. Причём жил москвич на пенсию, а весь заработок откладывал. Часть средств он хранил в банках, а некоторые — в золотых монетах. Когда он увидел рекламу заманчивого инвестпредложения, то подумал вложить часть сбережений и использовать дохд на лечение без ущерба основной сумме.

По телефону доверчивому мужчине открыли личный кабинет и предложили начать с 11 тысяч рублей, которые практически моментально "испарились". Горе-инвестор хотел отыграться, потому продолжал вкладывать и терять, в результате ему пришлось даже обналичить всё золото. Только после того, как пенсионер лишился 4,7 миллиона рублей, он осознал, что его обманули. Москвич написал заявление в полицию.