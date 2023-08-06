"Потеряет всё": В США рассказали, чем для Польши обернётся война с Россией

Армия Польши попросту перестанет существовать в случае попытки вступить в вооружённый конфликт с Россией. Такое заявление в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show сделал бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер. Он напомнил, что сейчас поляки вовсю трубят о планах сделать вооружённые силы страны самыми сильными в Европе, а также о том, что на это будут потрачены сотни миллиардов евро.

"Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведёт к тому, что Польша потеряет всё, что пыталась приобрести", — сказал Риттер.

Экс-разведчик в целом крайне низко оценил нынешнее состояние польских войск, назвав их "бумажной армией". По его мнению, Варшаве не помогут создаваемые бронетанковые кулаки в случае конфликта с Москвой.