"Балтика" победила впервые после возвращения в высший дивизион

Футбольный клуб "Балтика" из Калининграда обыграл "Факел" из Воронежа со счётом 2:1 в домашнем матче третьего тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на стадионе "Ростех-арена", за ней следили более одиннадцати с половиной тысяч человек. Из числа калининградской команды гол забил Тамерлан Мусаев. А защитник "Факела" Василий Черов забил гол в свои ворота. Игрок воронежской команды Вячеслав Якимов забил гол "Балтике" на 14-й минуте.

Ранее "Балтика" провела два гостевых матча в РПЛ и проиграла. Команда уступила "Сочи" со счётом 0:2 и "Спартаку" со счётом 1:2. В выездной игре группового этапа "Пути РПЛ" Fonbet Кубка России калининградский клуб обыграл "Крылья Советов" со счётом 3:2.