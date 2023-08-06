Выросло число погибших в Пакистане после схода поезда с рельсов

В Пакистане после схода поезда с рельсов насчитывается уже минимум 30 погибших, передаёт телеканал Geo News. Также 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Из-за чего именно произошла авария, пока не ясно. Предстоит провести тщательное расследование обстоятельств случившегося. Министр гражданской авиации и железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик предположил, что одна из возможных причин произошедшего может иметь отношение к "преднамеренному" действию. Однако есть и другая версия — "механическая неисправность". Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.