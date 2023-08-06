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6 августа, 18:34

Выросло число погибших в Пакистане после схода поезда с рельсов

Geo News: Число погибших при сходе с рельсов поезда в Пакистане возросло до 30

<p>Последствия крушения поезда в Пакистане. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ebrahim_sadaf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ebrahim_sadaf</a></p>

Последствия крушения поезда в Пакистане. Фото © Twitter / @ebrahim_sadaf

В Пакистане после схода поезда с рельсов насчитывается уже минимум 30 погибших, передаёт телеканал Geo News. Также 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Из-за чего именно произошла авария, пока не ясно. Предстоит провести тщательное расследование обстоятельств случившегося. Министр гражданской авиации и железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик предположил, что одна из возможных причин произошедшего может иметь отношение к "преднамеренному" действию. Однако есть и другая версия — "механическая неисправность". Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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Напомним, в провинции Пакистана Синд десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Инцидент произошёл рядом с городом Навабшах. В ближайших больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Анатолий Симоненко
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