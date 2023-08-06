От язвы желудка до инфаркта: Названы страшные последствия бесконтрольного приёма анальгетиков

"Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений. Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза", — отметил медик в беседе с "Газетой.ru" .

Кроме того, длительный приём анальгетиков может нарушать функцию печени и почек, поэтому с особой осторожностью их следует применять при почечной или печёночной недостаточности. Также врач рекомендовал быть аккуратнее людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам. Помимо осложнений может развиться привыкание к препаратам, из-за чего их действие станет неэффективным. Если боль беспокоит человека на протяжении длительного времени, пусть даже с перерывами, следует пройти обследование.