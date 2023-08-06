В Белоруссии сообщили о подготовке бойцов с учётом опыта спецоперации

В процесс подготовки белорусских бойцов внесены некоторые коррективы. Как рассказал телеканалу СТВ заместитель командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Белоруссии Вадим Лукашевич, теперь тренировки проводятся с учётом опыта спецоперации.

"Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учётом этого мы строим свою боевую подготовку. С учётом этого мы готовим наших военнослужащих к выполнению задач. С учётом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений", — пояснил Лукашевич.

Он обратил внимание, что в подразделения сил СВО всё время поступают новые образцы оружия, техники и снаряжения. Много внимания уделяется развитию БПЛА, которые теперь есть в каждом подразделении, а также новым средствам ведения боя.

По словам Лукашевича, сейчас бойцы сил спецоперации и пограничники занимаются усилением охраны границы с Украиной, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию страны и совершения ими терактов.

"Мы стоим на границе в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир, сон и спокойствие граждан нашей Республики Беларусь", — подчеркнул Лукашевич.