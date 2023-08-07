В США указали на уязвимость НАТО перед сильным соперником
Newsweek: Неудачное контрнаступление Украины показало уязвимость НАТО
Неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед сильным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным оружием. Об этом пишет журнал Newsweek.
"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев", — заявил аналитик Дэвис Эллисон.
В материале указано, что тактика Запада, которую и пытались применить украинские войска, оказалась совсем неэффективной. Не смогли исправить ситуацию и регулярные поставки иностранной техники. Эксперты убеждены, что основной слабостью ВСУ остаётся авиация, в то время как Россия уверенно доминирует в воздухе.
Ранее экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что нет никакого смысла в продолжении контрнаступления Киева. Даже если теоретически предположить, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны ВС РФ, то затем они столкнутся с контратакой российских резервов, пояснил он.
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