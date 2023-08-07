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6 августа, 21:56

В США указали на уязвимость НАТО перед сильным соперником

Newsweek: Неудачное контрнаступление Украины показало уязвимость НАТО

Неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед сильным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным оружием. Об этом пишет журнал Newsweek.

"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев", — заявил аналитик Дэвис Эллисон.

В материале указано, что тактика Запада, которую и пытались применить украинские войска, оказалась совсем неэффективной. Не смогли исправить ситуацию и регулярные поставки иностранной техники. Эксперты убеждены, что основной слабостью ВСУ остаётся авиация, в то время как Россия уверенно доминирует в воздухе.

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Ранее экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что нет никакого смысла в продолжении контрнаступления Киева. Даже если теоретически предположить, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны ВС РФ, то затем они столкнутся с контратакой российских резервов, пояснил он.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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