В Латвии хотят ограничить продажу алкоголя из-за повального пьянства

В Латвии может быть ограничена продажа алкоголя в связи с чрезмерным употреблением спиртного в балтийской республике. Как сообщает портал LSM, в последнее время в медицинских учреждениях выросло число пациентов, находящихся в тяжёлом алкогольном опьянении.

Руководитель службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что ситуация с каждым годом только усугубляется и число таких пациентов лишь растёт.

"Мы видим увеличение как числа пациентов, проходящих лечение, так и числа пациентов, доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжёлой алкогольной абстиненцией. Число пациентов растёт с каждым годом", — отметила специалист.

В этой связи латвийские власти настаивают на скорейшем введении более строгих ограничений. В настоящее время разработан законопроект о снижении доступности алкогольной продукции. В документе говорится, что покупка алкогольных напитков станет возможна лишь с десяти утра и до восьми вечера. В воскресенье их можно будет купить лишь до трёх часов дня.