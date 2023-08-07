В Латвии хотят ограничить продажу алкоголя из-за повального пьянства
LSM: В Латвии могут ограничить продажу спиртного из-за прогрессирующего алкоголизма
В Латвии может быть ограничена продажа алкоголя в связи с чрезмерным употреблением спиртного в балтийской республике. Как сообщает портал LSM, в последнее время в медицинских учреждениях выросло число пациентов, находящихся в тяжёлом алкогольном опьянении.
Руководитель службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что ситуация с каждым годом только усугубляется и число таких пациентов лишь растёт.
"Мы видим увеличение как числа пациентов, проходящих лечение, так и числа пациентов, доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжёлой алкогольной абстиненцией. Число пациентов растёт с каждым годом", — отметила специалист.
В этой связи латвийские власти настаивают на скорейшем введении более строгих ограничений. В настоящее время разработан законопроект о снижении доступности алкогольной продукции. В документе говорится, что покупка алкогольных напитков станет возможна лишь с десяти утра и до восьми вечера. В воскресенье их можно будет купить лишь до трёх часов дня.
Ранее Лайф рассказывал, какие проблемы со здоровьем можно получить при злоупотреблении пивом. Нутрициолог Оксана Ковылкина отметила, что при систематическом употреблении алкоголя возникает риск раковых заболеваний, а также поражения головного мозга, печени и сердечно-сосудистой системы.
Pixabay