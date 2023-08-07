Кардиолог перечислила пять способов снизить давление без лекарств

Регулярная активность и здоровый сон могут снизить необходимость в приёме лекарств при гипертонии. Об этом в беседе с порталом HealthDay заявила кардиолог Йельской медицинской школы Джойс Оэн-Сяо.

По словам специалиста, длительное повышение артериального давления увеличивает риск инсульта и инфаркта. Именно изменение образа жизни может усилить действие препаратов, которые эффективно снижают давление, а также позволяют принимать меньше лекарств, убеждена врач.

Так, необходимо увеличить регулярную физическую активность, а также ограничить употребление соли. Также стоит уменьшить приём алкогольных напитков, так как это повышает давление. Кроме того, нужно поддерживать здоровый вес и стремиться к снижению уровня стресса и качественному сну, резюмировала кардиолог.