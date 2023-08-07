FT: Компании из Европы потеряли минимум $100 миллиардов в России после начала СВО

Европейские компании после февраля прошлого года понесли на российском рынке убытки как минимум в 100 миллиардов евро. Такие данные приводит британская газета Financial Times со ссылкой на проведённый ею анализ.

В материале указано, что около 176 компаний столкнулось с обесцениванием активов, расходами, связанными с обменом валюты и иными убытками, которые были связаны с продажей, закрытием или сокращением российского бизнеса.

Повышенную цену энергии и прочей продукции после начала спецоперации, а также введение Западом антироссийских санкций анализ не учитывал.