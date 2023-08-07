FT: Компании из Европы потеряли минимум $100 миллиардов в России после начала СВО
Европейские компании после февраля прошлого года понесли на российском рынке убытки как минимум в 100 миллиардов евро. Такие данные приводит британская газета Financial Times со ссылкой на проведённый ею анализ.
В материале указано, что около 176 компаний столкнулось с обесцениванием активов, расходами, связанными с обменом валюты и иными убытками, которые были связаны с продажей, закрытием или сокращением российского бизнеса.
Повышенную цену энергии и прочей продукции после начала спецоперации, а также введение Западом антироссийских санкций анализ не учитывал.
Ранее Лайф рассказывал, что за первые шесть месяцев 2023 года торговый оборот России и КНР возрос на 40,6% и достиг 114,547 миллиарда долларов. Вместе с тем поставки товаров и услуг из России в Поднебесную выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов.
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