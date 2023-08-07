Турецкие ударные дроны Bayraktar будут производить в Саудовской Аравии
Турецкая Baykar локализует производство ударных дронов Bayraktar в Саудовской Аравии
Саудовская военная промышленная компания (SAMI) заключила соглашение с турецкой компанией Baykar о локализации производства ударных дронов Bayraktar Akinci на территории королевства. Информацию об этом SAMI разместила в соцсети X (ранее Twitter).
"Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности", — сообщили в компании.
Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания намерена начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. По словам Байрактара, основная часть подготовительных работ на предприятии уже проводится.
Getty Images / By Mevlut INAN