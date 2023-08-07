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7 августа, 01:51

Турецкие ударные дроны Bayraktar будут производить в Саудовской Аравии

Турецкая Baykar локализует производство ударных дронов Bayraktar в Саудовской Аравии

Саудовская военная промышленная компания (SAMI) заключила соглашение с турецкой компанией Baykar о локализации производства ударных дронов Bayraktar Akinci на территории королевства. Информацию об этом SAMI разместила в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности", — сообщили в компании.

Один из последних дронов ВСУ Bayraktar уничтожен российскими силами

Один из последних дронов ВСУ Bayraktar уничтожен российскими силами

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что компания намерена начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. По словам Байрактара, основная часть подготовительных работ на предприятии уже проводится.

Обложка ©

Getty Images / By Mevlut INAN

Анатолий Симоненко
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