Бойцы группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Российские бойцы в ходе специальной военной операции на Украине захватили семь опорных пунктов украинской армии в районе Ольшан. По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" полковника Сергея Зыбинского, также на данном участке была уничтожена рота противника. Его заявление приводит РИА "Новости".

"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сообщил он.

Противник предпринял несколько попыток контратаки, но все они оказались безуспешными. В итоге ВСУ лишились до взвода живой силы и одного БТР британского производства "Спартан".