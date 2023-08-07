ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2023, 02:18
6130

Бойцы группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Минобороны: ВС РФ захватили семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Российские бойцы в ходе специальной военной операции на Украине захватили семь опорных пунктов украинской армии в районе Ольшан. По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" полковника Сергея Зыбинского, также на данном участке была уничтожена рота противника. Его заявление приводит РИА "Новости".

"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сообщил он.

Противник предпринял несколько попыток контратаки, но все они оказались безуспешными. В итоге ВСУ лишились до взвода живой силы и одного БТР британского производства "Спартан".

Подсчитаны потери ВСУ на Донецком направлении
Подсчитаны потери ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ. Удар по живой силе и технике противника был нанесён в 145 районах.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar