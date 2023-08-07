"Мы в команде Барби": Премьер Канады Трюдо нарвался на хейт за фото в розовой одежде

Недавно объявивший о разводе с супругой премьер Канады Джастин Трюдо решил не отставать от молодёжи и надел на премьеру нашумевшего фильма "Барби" розовый свитшот. Компанию ему составил его сын, который также облачился в майку такого же цвета. Опубликованное в "Твиттере" совместное фото канадский политик подписал "Мы в команде Барби" и сразу же нарвался на хейт.

Разведённый премьер Канады Трюдо опубликовал фото с сыном в стиле Барби. Обложка © Twitter / Justin Trudeau

На опубликованном фото премьер запечатлён с сыном в кинотеатре. Позади них изображён постер фильма "Барби", а сами они одеты в одежду розового цвета. Снимок с подписью "Мы в команде Барби" набрал более десяти тысяч лайков, а также несколько сотен комментариев, часть из которых — насмешливые и негативные.

"Неудивительно, что твоя жена тебя бросила", — написал один из пользователей.

"Как написать по-французски "две неженки?" — поинтересовался другой.

"Я в команде "Оппенгеймера", — сыронизировал комментатор.