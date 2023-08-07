"Мы в команде Барби": Премьер Канады Трюдо нарвался на хейт за фото в розовой одежде
Разведённый премьер Канады Трюдо облачился в розовое для просмотра фильма "Барби"
Недавно объявивший о разводе с супругой премьер Канады Джастин Трюдо решил не отставать от молодёжи и надел на премьеру нашумевшего фильма "Барби" розовый свитшот. Компанию ему составил его сын, который также облачился в майку такого же цвета. Опубликованное в "Твиттере" совместное фото канадский политик подписал "Мы в команде Барби" и сразу же нарвался на хейт.
Разведённый премьер Канады Трюдо опубликовал фото с сыном в стиле Барби. Обложка © Twitter / Justin Trudeau
На опубликованном фото премьер запечатлён с сыном в кинотеатре. Позади них изображён постер фильма "Барби", а сами они одеты в одежду розового цвета. Снимок с подписью "Мы в команде Барби" набрал более десяти тысяч лайков, а также несколько сотен комментариев, часть из которых — насмешливые и негативные.
"Неудивительно, что твоя жена тебя бросила", — написал один из пользователей.
"Как написать по-французски "две неженки?" — поинтересовался другой.
"Я в команде "Оппенгеймера", — сыронизировал комментатор.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили о разводе. Супруги прожили в браке почти 20 лет: пара поженилась в 2005 году. 51-летний премьер заявил, что, несмотря на расторжение брака, они "останутся родными людьми, связанными любовью и уважением друг к другу и ко всему, что построили и будут строить вместе".
Twitter / Justin Trudeau