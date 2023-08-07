Беспрецедентный шаг: Раскрыто намерение Байдена, которое явно огорчит Зеленского

Намерение президента США Джо Байдена оплатить поставки оружия для Тайваня теми деньгами, которые были выделены на помощь Украине, вряд ли понравится президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, заявил военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

По его словам, если эта инициатива будет одобрена, то она станет беспрецедентным шагом: это будет первый случай, когда Вашингтон предоставит Тайбэю оружие в рамках программы по "иностранному военному финансированию".

"Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", — заявил Босник.

Аналитик также напомнил, как на прошедшем недавно саммите НАТО Зеленскому практически приказали продолжать конфликт "до последнего украинца", что очевидно повергло его в разочарование.