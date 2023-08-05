В Госдуме раскрыли планы США по превращению Тайваня во вторую Украину

США предвидят провал своей политики на Украине и теперь ищут спасение в новом конфликте на Тайване, чтобы не потерять гегемонию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, Вашингтон готовит Тайваню участь Незалежной, а президент Соединённых Штатов Джо Байден совершает очередную ошибку, когда хочет закупить оружие для Тайбэя.

"Ни переток капитала из Европы в США, ни заказы для ВПК не помогают американской экономике. Высокая инфляция, нестабильность финансового сектора, дефицит госбюджета стремительно растёт — почти в три раза за год. Международные агентства снижают кредитный рейтинг США", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Спикер ГД добавил, что рейтинг американского лидера бьёт антирекорды. По мнению Володина, у Байдена нет шансов выиграть предстоящие выборы.

"Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США. Ничего нового", — подчеркнул парламентарий.

Председатель Госдумы считает, что ради отвлечения внимания от проблем в стране руководство США разжигало войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Теперь же они нацелены на Тайвань. Володин полагает, что ООН должна осудить действия Байдена.