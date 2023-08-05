Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 10:50
3326

В Госдуме раскрыли планы США по превращению Тайваня во вторую Украину

Спикер Госдумы Володин: США готовят Тайваню участь Украины

США предвидят провал своей политики на Украине и теперь ищут спасение в новом конфликте на Тайване, чтобы не потерять гегемонию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, Вашингтон готовит Тайваню участь Незалежной, а президент Соединённых Штатов Джо Байден совершает очередную ошибку, когда хочет закупить оружие для Тайбэя.

США выделят Тайваню 345 млн долларов, Китай уже высказался
США выделят Тайваню 345 млн долларов, Китай уже высказался

"Ни переток капитала из Европы в США, ни заказы для ВПК не помогают американской экономике. Высокая инфляция, нестабильность финансового сектора, дефицит госбюджета стремительно растёт — почти в три раза за год. Международные агентства снижают кредитный рейтинг США", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Спикер ГД добавил, что рейтинг американского лидера бьёт антирекорды. По мнению Володина, у Байдена нет шансов выиграть предстоящие выборы.

"Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США. Ничего нового", — подчеркнул парламентарий.

Председатель Госдумы считает, что ради отвлечения внимания от проблем в стране руководство США разжигало войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Теперь же они нацелены на Тайвань. Володин полагает, что ООН должна осудить действия Байдена.

В США напророчили выход страны из НАТО при победе Трампа на выборах
В США напророчили выход страны из НАТО при победе Трампа на выборах

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить в Конгресс просьбу проспонсировать поставки оружия Тайваню. Предполагается, что это будет сделано по линии дополнительного финансирования для Украины.

BannerImage

ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Суриков
  • Новости
  • США
  • тайвань
  • Украина
  • Вячеслав Володин
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar