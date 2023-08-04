В США напророчили выход страны из НАТО при победе Трампа на выборах
Болтон: Трамп выведет США из НАТО при победе на президентских выборах 2024 года
Если Дональд Трамп одержит победу на американских президентских выборах в 2024 году, то Соединённые Штаты выйдут из НАТО. Такое заявление сделал экс-помощник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью NewsNation.
"Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс", — сказал он.
По словам Болтона, в большей степени Трамп основывается на собственной выгоде при решении задач, особенно в сфере нацбезопасности. Экс-советник Белого дома также считает, что многие достижения, которые сейчас приписывают Трампу, на самом деле не его заслуга. По мнению Болтона, на самом деле тот хотел иного результата.
Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Политик предположил, что ему грозит 561 год тюрьмы. Суд 3 августа не стал арестовывать экс-главу Белого дома, отпустив его под обязательства о явке и соблюдении законов. А недавно экс-глава Белого дома Барак Обама в частном порядке предупредил президента США Джо Байдена, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа победить на выборах в 2024 году выше, чем думают демократы. Разговор политиков состоялся в конце июня во время обеда в резиденции Белого дома.
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