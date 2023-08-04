В США напророчили выход страны из НАТО при победе Трампа на выборах

Если Дональд Трамп одержит победу на американских президентских выборах в 2024 году, то Соединённые Штаты выйдут из НАТО. Такое заявление сделал экс-помощник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью NewsNation.

"Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс", — сказал он.