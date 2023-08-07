Посол анонсировал совместные проекты России и Катара на миллиарды рублей

Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, рассказал посол России в Катаре Дмитрий Догадкин. По его словам, также расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере.

"Успешно развивается партнёрство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", — заявил дипломат РИА "Новости".

Догадкин сообщил, что за первый квартал 2023 года товарооборот между двумя странами составил почти 70 миллионов катарских риалов. Также он подчеркнул, что Москва и Доха считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики перспективным направлением взаимодействия двух стран. В первую очередь речь идёт о реализации проекта международного транспортного коридора "Север – Юг".