Регион

Уведомления отключены

7 августа, 04:38

Посол анонсировал совместные проекты России и Катара на миллиарды рублей

Посол Догадкин: РФ и Катар прорабатывают проекты на сумму более 160 млрд рублей

Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, рассказал посол России в Катаре Дмитрий Догадкин. По его словам, также расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере.

"Успешно развивается партнёрство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", — заявил дипломат РИА "Новости".

Догадкин сообщил, что за первый квартал 2023 года товарооборот между двумя странами составил почти 70 миллионов катарских риалов. Также он подчеркнул, что Москва и Доха считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики перспективным направлением взаимодействия двух стран. В первую очередь речь идёт о реализации проекта международного транспортного коридора "Север – Юг".

Премьер Катара в Москве озвучил позицию по украинскому кризису

Премьер Катара в Москве озвучил позицию по украинскому кризису

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре отметил, что связи между двумя странами носят дружественный характер. Также глава государства добавил, что РФ будет активизировать сотрудничество с Буркина-Фасо в вопросах торговли, гражданской авиации, спорта и образования.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
  • Новости
  • катар
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров