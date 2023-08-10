Всемирный день льва, Международный день видеоблогера, Прохоров день: Праздники и приметы 10 августа
Сегодня, 10 августа 2023 года, в России отмечаются несколько интересных праздников. Один из них посвящён очень красивому, но уже исчезающему животному. Другой праздник можно назвать профессиональным, хотя пока нигде эта профессия официально не признана.
10 августа — Всемирный день льва. Фото © Wikipedia / Kevin Pluck
Всемирный день льва
Сегодня, 10 августа, в России и других странах отмечается праздник, посвящённый царю зверей, — Всемирный день льва (World Lion Day). Вот несколько фактов о нём:
- Международный неофициальный день;
- Отмечается ежегодно 10 августа, дата не смещается;
- Инициаторы — кинорежиссёр из ЮАР и его супруга;
- День посвящён защите этих вымирающих животных.
Идея отмечать такой праздник, как Всемирный день льва, появилась в 2009 году у южноафриканского режиссёра Дерека Жубера и его жены Беверли. Эта семейная пара сняла много фильмов о дикой природе, в том числе картину "Последние львы", во время работы над которой у них и появилась идея принять меры по защите этих прекрасных животных. Супруги Жубер предложили телеканалу National Geographic поддержать их идею, и тот согласился. Отмечать Всемирный день льва начали в 2013 году. Главная цель — рассказать как можно большему количеству людей о том, что львы вскоре могут вовсе исчезнуть в дикой природе.
Чтобы понять, насколько серьёзна проблема, нужно взглянуть на цифры. Мало кто знает, что в раннем Средневековье львы водились далеко не только в Африке. Эти хищники жили даже на юге нынешней территории России. По мере того как человек занимал всё новые территории, строил города, львы отступали и их численность сокращалась. Если в 1954 году этих животных на Земле было около 400 тысяч особей, то через двадцать лет — уже лишь 100 тысяч. В начале нашего века львов осталось уже от 16 500 до 47 000 особей, и с тех пор их количество снизилось ещё на 30–50%. (Для сравнения, домашних кошек в мире около 400 миллионов). С такой скоростью исчезновения этих прекрасных животных вскоре просто не станет. Призывам к человечеству одуматься, сохранить львов и посвящён сегодняшний праздник, который получается довольно грустным.
Международный день видеоблогера
Международный день видеоблогера. Фото © Freepik / drobotdean
Также 10 августа 2023 году в России и за рубежом отмечается очень молодой "профессиональный" праздник — Международный день влогинга (International Vlogging Day) или Международный день видеоблогера. Вот что о нём известно:
- Интернациональный неофициальный праздник;
- Отмечается ежегодно с 2018 года;
- Празднуется 10 августа, дата не смещается;
- Был придуман в рамках британского фестиваля Summer in the City;
- Цель — подчеркнуть важность роли видеоблогеров в современном мире.
Видеоблоги, или влоги — явление очень молодое. Широко распространяться они стали в середине нулевых годов этого века после появления видеохостинга YouTube. Его успех заставил и другие соцсети развивать работу пользователей с видео. В результате теперь в Интернете сотни тысяч "личных телеканалов" — видеоблогов, которые могут приносить создателям очень большие деньги. Журнал Forbes каждый год составляет рейтинг самых богатых блогеров, и суммы их заработка невероятные — десятки миллионов долларов в год, как у MrBeast, например.
Сообщество онлайн-блогеров не только богато, но и влиятельно. Организуются специальные съезды, чтобы объединить видеоблогеров, их поклонников, руководителей и бренды. Кстати, и сегодняшний праздник, Международный день видеоблогера, был инициирован на Summer in the City — крупнейшем многожанровом фестивале онлайн-видео в Соединённом Королевстве.
Как отметить Международный день видеоблогера? Если вы таковым являетесь, то запостить праздничный ролик. А если вы зритель, то поблагодарить своих любимых блогеров за контент, который они создают. Можно ещё поддержать их, поделившись их видео в социальных сетях.
Международный день биодизеля
10 августа — Международный день биодизеля. Фото © Freepik
10 августа 2023 года отмечается Международный день биодизеля — праздник, в России пока малоизвестный, впрочем, как и сам биодизель. Рассказываем и о том, и о другом:
- Этот день отмечается 10 августа ежегодно, дата не смещается;
- Приурочен к дате презентации первого двигателя на биотопливе;
- Инициаторы праздника — европейские защитники окружающей среды;
- В этот день проводятся акции в поддержку отказа от бензина и обычного дизельного топлива.
Международный день биодизеля отмечается 10 августа, потому что именно в эту дату в 1893 году немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель представил двигатель, работающий на биотопливе. Оно было создано на основе арахисового масла.
Биодизель создаётся как из растительных, так и животных жиров. Так, для его производства используются сельскохозяйственные культуры: в Европе — рапс, в США и Африке — соя, в Азии — кокосовое или пальмовое масло. А ещё можно делать такое топливо из отработанного растительного масла, животных жиров и так далее. Главная идея — как можно больше сократить использование ископаемого топлива — нефти и газа.
Экологичность биодизеля также в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и выбрасывается меньше копоти. Однако есть и минусы: такое топливо долго не хранится, его эффективность падает в холодное время года. Всё это — повод для дальнейших разработок и изобретений.
День гиревого спорта
10 августа — День гиревого спорта. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Также 10 августа 2023 года в России отмечается День гиревого спорта — спортивный праздник, корни которого уходят в СССР. Этот день:
- Неофициальный спортивный праздник;
- Отмечается 10 августа ежегодно, дата не смещается;
- Приурочен к дате создания в 1885 году "Клуба любительской атлетики";
- В этот день в России проводятся соревнования по гиревому спорту.
Современный гиревой спорт стал зарождаться ещё в российской империи. По сути, гири — это доработанные пушечные ядра. Обзаведясь ручкой, они стали одним из спортивных снарядов, с помощью которого тренировались тяжелоатлеты того времени. Достаточно вспомнить Ивана Поддубного — легендарного борца и гиревика. Важной вехой в развитии этого вида спорта стало основание в Санкт-Петербурге 10 августа 1885 года "Клуба любительской атлетики", этой дате и посвящён сегодняшний праздник. Основное же развитие гиревой спорт получил в СССР. Сначала это были любительские соревнования, но уже в 1962 году появились правила, а в 1985 году этот вид спорта был официально признан, начали появляться и зарубежные федерации.
Сейчас соревнования в гиревом спорте проводятся со снарядами весом 16, 24 и 32 килограмма. Самые лёгкие — для юношеских разрядов, самые тяжёлые — для кандидатов в мастера спорта. Есть разные варианты состязаний. Например, толчок двух гирь от груди вверх или то же самое с опусканием снарядов к помосту. Бывают ещё командные эстафеты, когда несколько участников по очереди стараются набрать максимальное количество очков. Рекорды, установленные спортсменами в этом виде спорта, поистине удивляют. Например, Иван Марков в 2022 году 236 раз поднял 32-килограммовую гирю.
Приметы 10 августа
Прохоров день
Православная церковь 10 августа чтит память Прохора — апостола от семидесяти, от последователей Иисуса Христа, которые проповедовали его учение в I веке помимо двенадцати апостолов и апостола Павла. Согласно преданию, Прохор был спутником Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии.
На Руси этот день в честь апостола называли Прохоров. Считалось, что это крайне неподходящий день для каких-то сделок: обмена, покупки, продажи. Люди боялись, что можно навлечь на себя беду, нарушив этот негласный запрет. Также крестьяне верили, что на Прохоров день нельзя ссориться, говорить на повышенных тонах и распускать слухи. Что приветствовалось в этот праздник, так это работы в поле, собирание грибов и ягод. Считалось, что всё это угодные апостолу дела и он за них наградит. Сны в этот считались вещими не для человека, который их увидел, а для его близких.
Погодные приметы на Прохоров день
- Вороны кричат — к дождям;
- Обилие росы — к теплу и солнечной погоде;
- Иней — к ранней и морозной зиме;
- Дождь без ветра — непогода затянется.
Именинники 10 августа
10 августа именины у актрисы Елены Ксенофонтовой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Сегодня, 10 августа, именины у обладателей следующих имён:
- Василий;
- Иван;
- Николай;
- Павел;
- Сергей;
- Анастасия;
- Антонина;
- Елена;
- Ирина.
Редакция Лайфа желает именинникам здоровья и успехов!