Москвичи вновь пережили опасную для здоровья тропическую ночь

Прошедшая в Москве ночь была не просто тёплой, но и тропической, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист объяснил, что этот термин используют, когда температура не опускается ниже 20 градусов выше нуля.

"Такие ночи принято называть тропическими. На метеостанции ВДНХ минимум составил +20,6", — написал он в своём телеграм-канале.

Ожидается, что такой же будет и грядущая ночь, когда, по прогнозам, столбики термометров покажут 20–22 градуса.