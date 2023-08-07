Москвичи вновь пережили опасную для здоровья тропическую ночь
Синоптик Леус: В Москве 7 августа прошла вторая за лето тропическая ночь
Прошедшая в Москве ночь была не просто тёплой, но и тропической, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист объяснил, что этот термин используют, когда температура не опускается ниже 20 градусов выше нуля.
"Такие ночи принято называть тропическими. На метеостанции ВДНХ минимум составил +20,6", — написал он в своём телеграм-канале.
Ожидается, что такой же будет и грядущая ночь, когда, по прогнозам, столбики термометров покажут 20–22 градуса.
Напомним, что это уже вторая тропическая ночь за текущее лето: 7 июля минимальная температура воздуха составила 21,8 градуса выше нуля. Как отмечал Михаил Леус, такие температуры в тёмное время суток могут быть опасны для здоровья.
Nikita Ermilov / Unsplash