В Сургуте зэк-насильник объявил голодовку и потребовал музыкальный центр

Рецидивист, отбывающий наказание за изнасилование в Сургуте, объявил голодовку и потребовал привезти ему акустическую систему для прослушивания музыки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2022 году 23-летнего мужчину осудили на 10,5 года за изнасилование и мошенничество. Однако недавно вскрылся ещё один эпизод по той же статье 131, часть 3 (изнасилование несовершеннолетнего лица или изнасилование, повлёкшее заражение ВИЧ). В итоге преступника повезли в суд, в камере он написал письмо начальнику изолятора. Заключённый заявил о своей забастовке и пригрозил, что не будет есть без музыки.

Кроме того, мужчина потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Однако его запросы были отклонены. В настоящее время за самочувствием голодающего следят сотрудники ИВС.