В Сургуте зэк-насильник объявил голодовку и потребовал музыкальный центр
SHOT: В Сургуте заключённый объявил голодовку и потребовал акустическую систему
Рецидивист, отбывающий наказание за изнасилование в Сургуте, объявил голодовку и потребовал привезти ему акустическую систему для прослушивания музыки. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в 2022 году 23-летнего мужчину осудили на 10,5 года за изнасилование и мошенничество. Однако недавно вскрылся ещё один эпизод по той же статье 131, часть 3 (изнасилование несовершеннолетнего лица или изнасилование, повлёкшее заражение ВИЧ). В итоге преступника повезли в суд, в камере он написал письмо начальнику изолятора. Заключённый заявил о своей забастовке и пригрозил, что не будет есть без музыки.
Кроме того, мужчина потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Однако его запросы были отклонены. В настоящее время за самочувствием голодающего следят сотрудники ИВС.
Ранее Лайф рассказывал, как вышедший на свободу зэк пытался изнасиловать школьницу в московском торговом центре. Мужчина познакомился с двумя девочками-подростками на стойке по оформлению сим-карт и уговорил их оформить продажу без паспорта, а в благодарность решил угостить лимонадом. По дороге к фуд-корту бывший заключённый рассказал, что отсидел 16 лет за бандитизм, после чего попытался затащить одну из девочек в туалет.
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