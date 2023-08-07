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7 августа, 07:56

След от обуви помог взять серийного поджигателя в Петербурге

SHOT: Серийный поджигатель ж/д оборудования задержан в Санкт-Петербурге

<p>41-летний серийный поджигатель ж/д оборудования. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

41-летний серийный поджигатель ж/д оборудования. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге задержали серийного поджигателя железнодорожного оборудования, на счету которого не менее четырёх эпизодов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчину задержали 6 августа после четвёртого преступления, совершённого на 71-м километре перегона Лебяжье – Калище в Ломоносовском районе Ленинградской области. В этот раз поджигатель был не слишком осторожен и сам вывел оперативников на свой след. Проезжающий мимо машинист заметил отогнутую дверь обгоревшего шкафа и сообщил об этом куда следует.

В итоге прибывшие на место эксперты обнаружили след от обуви, благодаря которому и удалось выйти на злоумышленника. Им оказался 41-летний Максим из Приморского района, который также причастен к поджогам в Сестрорецке и Белоострове 1 августа и на станции Лисий Нос в конце июля. За каждую диверсию украинские кураторы платили ему по десять тысяч рублей.

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Николь Вербер
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