Восьмилетний мальчик загорелся на глазах у отца на автостоянке в Петербурге

В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, пока его отец ремонтировал машину в автосервисе. Об этом сообщает местный портал Piter.TV.

По данным издания, всё произошло 6 августа на автостоянке, расположенной на Заповедной улице. Отец приехал туда с мальчиком, чтобы отремонтировать авто, и, пока был занят делами, школьнику пришлось развлекать себя самому. Мужчина то и дело поглядывал на сына и не придал особого значения, что тот играет с горящей палкой. Однако после этого загорелась одежда самого мальчика.

В итоге ребёнка пришлось госпитализировать, в больнице врачи диагностировали у него ожог 60% тела, в том числе лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц, правой верхней конечности, левого предплечья, кисти, бёдер и правой голени. Сейчас пострадавший находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.