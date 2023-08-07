Жидкости для вейпа оказались полезны в лечении рака

Учёные из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) придумали неожиданное применение жидкостям для вейпов. Как пишет РИА "Новости", речь идёт о лечении с их помощью онкологии.

Жидкости состоят из растительного глицерина, пропиленгликоля, никотина и ароматизаторов, однако полезными в медицине будут только составы из первых двух компонентов. Дело в том, что они отлично показали себя в оптической визуализации тканей, которая позволяет детально изучать область распространения заболевания, в частности рака, и внутреннюю структуру клеток.

Использование жидкостей для вейпа в подсвечивании тканей. Фото © Пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского / Дмитрий Ковшов

Чтобы излучение проходило через кожу и внутренние органы глубоко и равномерно, в процедуре используется просветляющий агент, снижающий рассеяние света в биологической ткани и не поглощающий свет в нужном диапазоне длин волн. Именно в этой роли выступили жидкости для вейпов.

По словам заведующего кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондента РАН Валерия Тучина, особенно эффективным оказалось сочетание растительного глицерина и пропиленгликоля: первый не поглощает свет в очень широком спектре, а второй усиливает для него проницаемость биологических мембран.

"Эти же особенности агента требуются не только для диагностики, но и для самой фототерапии, например лечения рака с помощью лазерного излучения или других источников световых волн при значительном повышении светочувствительности конкретных тканей", — добавил учёный.

Использование жидкостей для вейпа в подсвечивании тканей. Фото © Пресс-служба СГУ имени Н.Г. Чернышевского / Дмитрий Ковшов

Тучин отметил, что смесь из глицерина и пропиленгликоля также обеспечивает более равномерное распределение света в глубине ткани. Эти преимущества позволят снизить дозы облучения и повысить эффективность лечения.

Другая возможная сфера использования смеси — замораживание живых органов для имплантации. По словам учёного, при помещении органа в такой антифриз его можно охладить до очень низких температур и избежать образования острых льдинок, способных разорвать клетки изнутри.