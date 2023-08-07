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7 августа, 08:53

Поездка на мотовездеходе закончилась гибелью для 10-летнего мальчика под Астраханью

В Астраханской области 10-летний мальчик погиб, опрокинувшись на мотовездеходе

<p>Мотовездеход, на котором перевернулся десятилетний мальчик в Астраханской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/astr_sledcom30/1515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Астраханской области</a></p>

Мотовездеход, на котором перевернулся десятилетний мальчик в Астраханской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области

В Астраханской области десятилетний мальчик погиб, опрокинувшись на мотовездеходе. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, всё произошло вечером 6 августа в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района. Ребёнок катался на мотовездеходе, однако в какой-то момент опрокинулся и сильно пострадал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

"Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего в результате опрокидывания мотовездехода", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что транспортное средство было арендовано у индивидуального предпринимателя.

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Николь Вербер
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