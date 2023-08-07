Поездка на мотовездеходе закончилась гибелью для 10-летнего мальчика под Астраханью
В Астраханской области 10-летний мальчик погиб, опрокинувшись на мотовездеходе
Мотовездеход, на котором перевернулся десятилетний мальчик в Астраханской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Астраханской области
В Астраханской области десятилетний мальчик погиб, опрокинувшись на мотовездеходе. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, всё произошло вечером 6 августа в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района. Ребёнок катался на мотовездеходе, однако в какой-то момент опрокинулся и сильно пострадал. От полученных травм мальчик скончался на месте.
"Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего в результате опрокидывания мотовездехода", — говорится в сообщении СК.
Уточняется, что транспортное средство было арендовано у индивидуального предпринимателя.
Ранее в Красноярском крае семья утонула во время катания на гидроцикле. Несчастный случай с отцом и двумя маленькими детьми произошёл на реке Таловке в посёлке Большая Ирба Курагинского района. По предварительным данным, на них не было спасательных жилетов.