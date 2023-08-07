Поездка на мотовездеходе закончилась гибелью для 10-летнего мальчика под Астраханью

В Астраханской области десятилетний мальчик погиб, опрокинувшись на мотовездеходе. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, всё произошло вечером 6 августа в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района. Ребёнок катался на мотовездеходе, однако в какой-то момент опрокинулся и сильно пострадал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

"Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего в результате опрокидывания мотовездехода", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что транспортное средство было арендовано у индивидуального предпринимателя.