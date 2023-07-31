В затонувшей в Чувашии лодке отдыхающие мужчины перевозили компанию с детьми

В перевернувшейся моторной лодке на Волге в Чувашии отдыхающие мужчины перевозили двух женщин и шестерых детей на другой берег. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, женщины с детьми попросили мужчин на моторной лодке "Казанка" переправить их на лодочную станцию спортивного клуба "Фарватер". Те согласились. В лодке оказалось десять человек, хотя рассчитана она на пятерых пассажиров.