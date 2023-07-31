В затонувшей в Чувашии лодке отдыхающие мужчины перевозили компанию с детьми
В перевернувшейся моторной лодке на Волге в Чувашии отдыхающие мужчины перевозили двух женщин и шестерых детей на другой берег. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, женщины с детьми попросили мужчин на моторной лодке "Казанка" переправить их на лодочную станцию спортивного клуба "Фарватер". Те согласились. В лодке оказалось десять человек, хотя рассчитана она на пятерых пассажиров.
Напомним, на Волге в Чувашии перевернулась моторная лодка с людьми. Во время переправы её мотор заглох, началась гроза, судно перевернуло волной. Люди оказались в воде, но только у половины из них были спасательные жилеты. Из воды достали восемь человек, шестимесячная девочка погибла. Сейчас идут поиски 34-летнего мужчины и восьмилетнего мальчика.
Telegram / МЧС Чувашии