Парусная лодка перевернулась на Волге в районе Саратова, спасены восемь человек
Восемь человек спасли с перевернувшейся на Волге парусной лодки. Обложка © t.me / u_yurin
Парусная лодка перевернулась на реке Волге в районе Саратова. На борту судна находились восемь человек, всех их удалось спасти. Об инциденте рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В 12:38 (11:38 мск)… поступило сообщение о том, что на акватории реки Волги вблизи острова Зелёный перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек", — написал он в телеграм-канале.
По словам Юрина, прибывшие на место ЧП спасатели доставили на берег шесть человек, ещё двоих эвакуировали очевидцы. От медпомощи люди отказались. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Чувашии 29 июля на реке Волге затонула моторная лодка с людьми. Инцидент произошёл во время шторма. Семерых людей спасли, один человек погиб, ещё двоих продолжают искать. По факту трагического ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибшим оказался шестимесячный младенец.