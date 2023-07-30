Парусная лодка перевернулась на Волге в районе Саратова, спасены восемь человек

Парусная лодка перевернулась на реке Волге в районе Саратова. На борту судна находились восемь человек, всех их удалось спасти. Об инциденте рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

"В 12:38 (11:38 мск)… поступило сообщение о том, что на акватории реки Волги вблизи острова Зелёный перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек", — написал он в телеграм-канале.

По словам Юрина, прибывшие на место ЧП спасатели доставили на берег шесть человек, ещё двоих эвакуировали очевидцы. От медпомощи люди отказались. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.