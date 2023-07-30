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30 июля, 12:45

Парусная лодка перевернулась на Волге в районе Саратова, спасены восемь человек

<p>Восемь человек спасли с перевернувшейся на Волге парусной лодки. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/u_yurin/1695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">u_yurin</a></p>

Восемь человек спасли с перевернувшейся на Волге парусной лодки. Обложка © t.me / u_yurin

Парусная лодка перевернулась на реке Волге в районе Саратова. На борту судна находились восемь человек, всех их удалось спасти. Об инциденте рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

"В 12:38 (11:38 мск)… поступило сообщение о том, что на акватории реки Волги вблизи острова Зелёный перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек", — написал он в телеграм-канале.

По словам Юрина, прибывшие на место ЧП спасатели доставили на берег шесть человек, ещё двоих эвакуировали очевидцы. От медпомощи люди отказались. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области

Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Чувашии 29 июля на реке Волге затонула моторная лодка с людьми. Инцидент произошёл во время шторма. Семерых людей спасли, один человек погиб, ещё двоих продолжают искать. По факту трагического ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что погибшим оказался шестимесячный младенец.

Иван Косицын
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