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7 августа, 08:20

17 детей из-за погоды застряли на необитаемом острове в Приморье

<p>Остров Аскольд в Приморском крае. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D1%83%D1%85._%D0%9D%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Романвер</a></p>

Остров Аскольд в Приморском крае. Фото © Wikipedia / Романвер

Из-за плохой погоды 17 детей, участвовавших в молодёжном слёте, застряли на необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого в Приморском крае. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вместе с подростками находятся взрослые.

"Молодёжный научно-образовательный слёт закончился 5 августа, но плохая погода не даёт возможности ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди — учёные и краеведы", — говорится в сообщении ведомства.

Дети живут в щитовых тёплых домиках, которые выдерживают шторм, у них есть вода, лекарства и недельный запас продуктов с расчётом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива тоже хватит на неделю. По прогнозам, погода нормализуется уже завтра, и ребят доставят домой.

На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

А ранее Лайф рассказывал, как 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых.

Александра Вишнякова
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