17 детей из-за погоды застряли на необитаемом острове в Приморье

Из-за плохой погоды 17 детей, участвовавших в молодёжном слёте, застряли на необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого в Приморском крае. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вместе с подростками находятся взрослые.

"Молодёжный научно-образовательный слёт закончился 5 августа, но плохая погода не даёт возможности ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди — учёные и краеведы", — говорится в сообщении ведомства.

Дети живут в щитовых тёплых домиках, которые выдерживают шторм, у них есть вода, лекарства и недельный запас продуктов с расчётом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива тоже хватит на неделю. По прогнозам, погода нормализуется уже завтра, и ребят доставят домой.