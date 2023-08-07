17 детей из-за погоды застряли на необитаемом острове в Приморье
Остров Аскольд в Приморском крае. Фото © Wikipedia / Романвер
Из-за плохой погоды 17 детей, участвовавших в молодёжном слёте, застряли на необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого в Приморском крае. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вместе с подростками находятся взрослые.
"Молодёжный научно-образовательный слёт закончился 5 августа, но плохая погода не даёт возможности ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди — учёные и краеведы", — говорится в сообщении ведомства.
Дети живут в щитовых тёплых домиках, которые выдерживают шторм, у них есть вода, лекарства и недельный запас продуктов с расчётом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива тоже хватит на неделю. По прогнозам, погода нормализуется уже завтра, и ребят доставят домой.
А ранее Лайф рассказывал, как 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых.