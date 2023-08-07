Роскомнадзор может заблокировать 7 млн сим-карт россиян

Роскомнадзор намерен провести блокировку сим-карт россиян, которые не сообщили свои актуальные данные, пишет газета "Ведомости". Это может коснуться семи миллионов карт, многие из которых были приобретены у метро или являются корпоративными.

"Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В течение трёх дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента", — отмечает издание.

После получения уведомления владелец должен подтвердить информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи в течение 15 дней. В противном случае, по данным журналистов, номер будет заблокирован в соответствии с законом "О связи".