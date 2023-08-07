Более 700 населённых пунктов Украины остались без света

Свыше 700 населённых пунктов Украины продолжают оставаться обесточенными. Проблемы с электричеством возникли на фоне боевых действий и непогоды, сообщила в своём телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Света лишились жители 727 населённых пунктов в Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. В настоящее время представители экстренных служб предпринимают попытки восстановить работоспособность электроснабжающих систем.

"Восстановление питания происходит с разрешения военных и в обстановке безопасности", — отметили в "Укрэнерго".