Более 700 населённых пунктов Украины остались без света
"Укрэнерго" заявило об отсутствии электричества в 727 населённых пунктах Украины
Свыше 700 населённых пунктов Украины продолжают оставаться обесточенными. Проблемы с электричеством возникли на фоне боевых действий и непогоды, сообщила в своём телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Света лишились жители 727 населённых пунктов в Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. В настоящее время представители экстренных служб предпринимают попытки восстановить работоспособность электроснабжающих систем.
"Восстановление питания происходит с разрешения военных и в обстановке безопасности", — отметили в "Укрэнерго".
Напомним, серьёзные перебои с электроснабжением фиксировались на Украине на протяжении всего июля. По данным Минэнерго страны, нередко к отключению света приводили аварии на распределительных подстанциях.
American Public Power Association для Unsplash