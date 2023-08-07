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7 августа, 10:01

Более 700 населённых пунктов Украины остались без света

"Укрэнерго" заявило об отсутствии электричества в 727 населённых пунктах Украины

Свыше 700 населённых пунктов Украины продолжают оставаться обесточенными. Проблемы с электричеством возникли на фоне боевых действий и непогоды, сообщила в своём телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Света лишились жители 727 населённых пунктов в Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. В настоящее время представители экстренных служб предпринимают попытки восстановить работоспособность электроснабжающих систем.

"Восстановление питания происходит с разрешения военных и в обстановке безопасности", — отметили в "Укрэнерго".

На Украине сообщили о перебоях с электричеством в нескольких областях

На Украине сообщили о перебоях с электричеством в нескольких областях

Напомним, серьёзные перебои с электроснабжением фиксировались на Украине на протяжении всего июля. По данным Минэнерго страны, нередко к отключению света приводили аварии на распределительных подстанциях.

Обложка ©

American Public Power Association для Unsplash

Илья Пушкарев
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