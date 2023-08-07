Нутрициолог назвала 5 признаков зашлакованности организма и дала советы по детоксу
Нутрициолог Мансурова назвала сигналы от организма, что пора сделать детокс
Сегодня существует большое количество детокс-программ для выведения токсинов из организма. Значительную часть болезней у людей вызывают последствия "зашлакованности" вредными веществами. Человеческое тело способно самостоятельно избавляться от токсинов, однако иногда ему нужна помощь. Как правильно устраивать детокс организму и когда, Лайфу ответила нутрициолог и онкопсихолог клиники "Евроонко" Ирина Мансурова.
Медик объяснила, что токсины должны выводиться из организма через выделительную систему, кожу, лёгкие, ЖКТ, однако ключевой орган по их утилизации — печень. При нарушении функции одного из этих компонентов, из строя может выйти вся система нейтрализации токсинов.
"Регулярное потребление низкокачественных продуктов с высоким содержанием консервантов и канцерогенов может привести к хронической интоксикации и развитию ряда заболеваний. Более того, токсины могут образовываться в организме и непосредственно в процессе метаболизма или из-за его нарушений. Поэтому задача так называемых детокс-программ заключается не только в выводе токсинов, но и в активации внутренних процессов организма, которые были нарушены в силу ряда причин", — объяснила нутрициолог.
Первыми признаками интоксикации могут стать: хроническая усталость и необъяснимая слабость, сухость кожи, частые простудные заболевания, отёчность. Врач перечислила основные шаги для очищения организма.
"Прежде всего откажитесь от всех напитков в своём рационе в пользу чистой фильтрованной воды. В неё можно добавлять лимон, лайм, имбирь или огурец — это поспособствует ощелачиванию воды. Для запуска метаболизма пейте два стакана воды натощак — это также поможет нормализовать отток желчи. Откажитесь от сладостей, мучного, рафинированных продуктов в пользу овощей, фруктов и орехов. Также следует заменить мясные полуфабрикаты на натуральное мясо", — рекомендовала онкопсихолог.
В заключение Мансурова напомнила о важности размеренного режима работы и сна: организму требуется 7–8 часов для отдыха. Не нужно забывать и про физическую активность — движение благоприятно влияет на процесс метаболизма. Также это улучшает работу кишечника, что способствует быстрому выведению вредных веществ.
Многие люди, позволив себе лишнего во время застолья, решают устроить своему организму детокс. Но у этого процесса есть свои тонкости и противопоказания, о которых рассказала нутрициолог и эксперт по правильному питанию.
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