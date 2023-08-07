Нутрициолог назвала 5 признаков зашлакованности организма и дала советы по детоксу

Сегодня существует большое количество детокс-программ для выведения токсинов из организма. Значительную часть болезней у людей вызывают последствия "зашлакованности" вредными веществами. Человеческое тело способно самостоятельно избавляться от токсинов, однако иногда ему нужна помощь. Как правильно устраивать детокс организму и когда, Лайфу ответила нутрициолог и онкопсихолог клиники "Евроонко" Ирина Мансурова.

Медик объяснила, что токсины должны выводиться из организма через выделительную систему, кожу, лёгкие, ЖКТ, однако ключевой орган по их утилизации — печень. При нарушении функции одного из этих компонентов, из строя может выйти вся система нейтрализации токсинов.

"Регулярное потребление низкокачественных продуктов с высоким содержанием консервантов и канцерогенов может привести к хронической интоксикации и развитию ряда заболеваний. Более того, токсины могут образовываться в организме и непосредственно в процессе метаболизма или из-за его нарушений. Поэтому задача так называемых детокс-программ заключается не только в выводе токсинов, но и в активации внутренних процессов организма, которые были нарушены в силу ряда причин", — объяснила нутрициолог.

Первыми признаками интоксикации могут стать: хроническая усталость и необъяснимая слабость, сухость кожи, частые простудные заболевания, отёчность. Врач перечислила основные шаги для очищения организма.

"Прежде всего откажитесь от всех напитков в своём рационе в пользу чистой фильтрованной воды. В неё можно добавлять лимон, лайм, имбирь или огурец — это поспособствует ощелачиванию воды. Для запуска метаболизма пейте два стакана воды натощак — это также поможет нормализовать отток желчи. Откажитесь от сладостей, мучного, рафинированных продуктов в пользу овощей, фруктов и орехов. Также следует заменить мясные полуфабрикаты на натуральное мясо", — рекомендовала онкопсихолог.

В заключение Мансурова напомнила о важности размеренного режима работы и сна: организму требуется 7–8 часов для отдыха. Не нужно забывать и про физическую активность — движение благоприятно влияет на процесс метаболизма. Также это улучшает работу кишечника, что способствует быстрому выведению вредных веществ.