Захарова озвучила ключевое условие России для всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине

Россия готова приступить к урегулированию вооружённого конфликта на Украине дипломатическими методами, если Киев прекратит вести боевые действия и осуществлять террористические акции, а Запад перестанет поставлять оружие для киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит в Джидде, где обсуждали мирный план по Украине.

"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями", — сказано в сообщении Захаровой.

Дипломат акцентировала внимание на том, что фундамент суверенитета Украины должен остаться неизменным. В частности, нейтральная политическая позиция государства, внеблоковость, а также отсутствие ядерного вооружения.