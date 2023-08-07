ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2023, 10:17
16955

Захарова озвучила ключевое условие России для всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине

Захарова: Киев должен прекратить теракты для перехода к мирному урегулированию

Россия готова приступить к урегулированию вооружённого конфликта на Украине дипломатическими методами, если Киев прекратит вести боевые действия и осуществлять террористические акции, а Запад перестанет поставлять оружие для киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит в Джидде, где обсуждали мирный план по Украине.

"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями", — сказано в сообщении Захаровой.

Дипломат акцентировала внимание на том, что фундамент суверенитета Украины должен остаться неизменным. В частности, нейтральная политическая позиция государства, внеблоковость, а также отсутствие ядерного вооружения.

Захарова заявила о причастности окружения Зеленского к чёрной трансплантологии
Захарова заявила о причастности окружения Зеленского к чёрной трансплантологии

Ранее Захарова сообщала, что Киев и его западные союзники всячески продвигают "формулу мира", которую инициировал украинский лидер Владимир Зеленский, тем самым игнорируя предложения других стран. Она добавила, что "план Зеленского" всего лишь бессмысленный ультиматум России.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar