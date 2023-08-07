Захарова озвучила ключевое условие России для всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине
Захарова: Киев должен прекратить теракты для перехода к мирному урегулированию
Россия готова приступить к урегулированию вооружённого конфликта на Украине дипломатическими методами, если Киев прекратит вести боевые действия и осуществлять террористические акции, а Запад перестанет поставлять оружие для киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит в Джидде, где обсуждали мирный план по Украине.
"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями", — сказано в сообщении Захаровой.
Дипломат акцентировала внимание на том, что фундамент суверенитета Украины должен остаться неизменным. В частности, нейтральная политическая позиция государства, внеблоковость, а также отсутствие ядерного вооружения.
Ранее Захарова сообщала, что Киев и его западные союзники всячески продвигают "формулу мира", которую инициировал украинский лидер Владимир Зеленский, тем самым игнорируя предложения других стран. Она добавила, что "план Зеленского" всего лишь бессмысленный ультиматум России.
ТАСС / Валерий Шарифулин