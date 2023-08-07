Украина стала одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии, что покрывается и потворствуется властями страны, включая окружением президента Владимира Зеленского Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для "Российской газеты".

Дипломат вспомнила показательный инцидент, случившийся в июне, когда на украино-словацкой границе задержали сотрудника некой благотворительной организации, продававшего детей из Незалежной за границу, в том числе для пересадки органов. Примечательно, что тогда суд определил для него залог всего в миллион гривен, после внесения которого он вышел на свободу и "затерялся".

"При этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма — 33 миллиона гривен. Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения [президента] Владимира Зеленского", — отметила Захарова.

Причём торгуют органами в Незалежной не только в "чёрном онлайне", но и в "офлайне". Так, по некоторым данным, в том же июне текущего года представители Минздрава одной из стран НАТО договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с органами и частями тел.

В частности, указала официальный представитель МИД, речь шла о роговицах глаз, некоторых костях, соединительных тканях, сердцах и печенях. С Киевом работали "индивидуальные предприниматели" при содействии сотрудников Министерства здравоохранения Украины и Офиса президента.

Сомневающимся в вышеописанном Захарова напомнила о легальном статусе посмертного донорства и продажи органов за границу в Незалежной. Однако странно, что киевский режим не заинтересован в обнародовании соответствующих данных, отметила дипломат, добавив, что эксперты связывают это с сомнительным происхождением большинства поставляемого биоматериала.

"Они полагают, что значительная его часть поступает от чёрных трансплантологов, незаконно извлекающих органы из тел погибших участников боевых действий, невостребованные останки которых потом просто сжигают", — пояснила Захарова.