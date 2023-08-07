Протоиерей объяснил чудо в подмосковном госпитале, где на дверях выступил силуэт Богородицы

Появление силуэта Богородицы на стеклянных дверях военного госпиталя в Красногорске является настоящим чудом, считает протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов.

Силуэт Богородицы в госпитале в Красногорске. Видео © Telegram / КСВО Самарская область

Видеоролик с необычным явлением сотрудники госпиталя опубликовали в Сети. По их словам, силуэт Богородицы проявился на всех этажах медучреждения. Комментируя ситуацию в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", отец Константин пришёл к выводу, что таким образом Богоматерь выражает своё сострадание и демонстрирует присутствие рядом с ранеными участниками боевых действий.

"Чудо невозможно объяснить, на то оно и чудо! Этому явлению может дать ответ церковная комиссия. А если сказать обыденным языком — Господь и Матерь Божия рядом и печалятся обо всех раненых", — уверен протоиерей.

По мнению Харитонова, своим появлением на дверях госпиталя Богоматерь также призывает поддержать бойцов, которые вернулись с передовой. Сейчас об этом задумываются далеко не все, подчеркнул собеседник интернет-издания.