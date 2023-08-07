Регион

Уведомления отключены

7 августа, 11:25

Протоиерей объяснил чудо в подмосковном госпитале, где на дверях выступил силуэт Богородицы

Отец Константин счёл чудом появление силуэта Богородицы в госпитале Красногорска

<p>Силуэт Богородицы в госпитале в Красногорске. Скриншот © Telegram / <a href="https://t.me/kswo_samara/950" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КСВО Самарская область</a></p>

Силуэт Богородицы в госпитале в Красногорске. Скриншот © Telegram / КСВО Самарская область

Появление силуэта Богородицы на стеклянных дверях военного госпиталя в Красногорске является настоящим чудом, считает протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов.

Силуэт Богородицы в госпитале в Красногорске. Видео © Telegram / КСВО Самарская область

Видеоролик с необычным явлением сотрудники госпиталя опубликовали в Сети. По их словам, силуэт Богородицы проявился на всех этажах медучреждения. Комментируя ситуацию в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", отец Константин пришёл к выводу, что таким образом Богоматерь выражает своё сострадание и демонстрирует присутствие рядом с ранеными участниками боевых действий.

"Чудо невозможно объяснить, на то оно и чудо! Этому явлению может дать ответ церковная комиссия. А если сказать обыденным языком — Господь и Матерь Божия рядом и печалятся обо всех раненых", — уверен протоиерей.

По мнению Харитонова, своим появлением на дверях госпиталя Богоматерь также призывает поддержать бойцов, которые вернулись с передовой. Сейчас об этом задумываются далеко не все, подчеркнул собеседник интернет-издания.

Чудо Богородицы: Разрушительный пожар под Тюменью не тронул дом бабушки с иконой

Чудо Богородицы: Разрушительный пожар под Тюменью не тронул дом бабушки с иконой

Ранее госпиталь имени Вишневского в Красногорске посетил певец Валерий Кипелов. Музыкант устроил концерт для раненых участников СВО.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • РПЦ
  • Религия
  • Общество
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров