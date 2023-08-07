На подлёте к Белгороду ПВО сбила беспилотник самолётного типа
На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.
А ранее неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области, его обломки разбросало на четыре километра. Дрон нашли вечером 6 августа в 60 километрах от Орла. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку.
ТАСС / Андрей Рубцов