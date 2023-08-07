Беспилотник рухнул в Орловской области, обломки разбросало на на 4 км

Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области, его обломки разбросало на четыре километра. Как пишет SHOT, дрон нашли вечером 6 августа в 60 км от Орла — в Знаменском районе.

По данным экспертов, беспилотник два метра длиной и три метра шириной был собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку.