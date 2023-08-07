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7 августа, 08:40

Беспилотник рухнул в Орловской области, обломки разбросало на на 4 км

Беспилотник самолётного типа упал в Орловской области

Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области, его обломки разбросало на четыре километра. Как пишет SHOT, дрон нашли вечером 6 августа в 60 км от Орла — в Знаменском районе.

По данным экспертов, беспилотник два метра длиной и три метра шириной был собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку.

Лайф публикует фото украинского дрона, подавленного РЭБ в Курской области

Лайф публикует фото украинского дрона, подавленного РЭБ в Курской области

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник — в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушений нет. Лайф показывал кадры уничтожения дрона.

Обложка ©

Getty Images / Baykar Press Office

Александра Вишнякова
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