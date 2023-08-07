Беспилотник рухнул в Орловской области, обломки разбросало на на 4 км
Беспилотник самолётного типа упал в Орловской области
Неизвестный беспилотник самолётного типа рухнул в Орловской области, его обломки разбросало на четыре километра. Как пишет SHOT, дрон нашли вечером 6 августа в 60 км от Орла — в Знаменском районе.
По данным экспертов, беспилотник два метра длиной и три метра шириной был собран кустарно. При первичном осмотре взрывных веществ и устройств не обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник — в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушений нет. Лайф показывал кадры уничтожения дрона.
Getty Images / Baykar Press Office