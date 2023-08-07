Камень неприличной формы с Байкала выставлен на продажу за миллион рублей
Житель Иркутска выставил на продажу камень с Байкала за миллион рублей
Озеро Байкал. Фото © Александр Мухин для Unsplash
Житель Иркутска разместил в Сети объявление о продаже необычного камня, поднятого со дна Куркутского залива на Байкале. Творение природы фаллической формы продавец оценил в миллион рублей, сообщает РИА "ФедералПресс".
Камень с Байкала за миллион рублей. Скриншот © "Авито"
В объявлении указано, что камень был найден более 20 лет назад. На протяжении всего этого времени он находился в аквариуме. По мнению продавца, предмет идеально подойдёт на роль подарка или сувенира. Стоимость камня не является окончательной, добавил его владелец, намекнув на готовность снизить цену.
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