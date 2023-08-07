Камень неприличной формы с Байкала выставлен на продажу за миллион рублей

В объявлении указано, что камень был найден более 20 лет назад. На протяжении всего этого времени он находился в аквариуме. По мнению продавца, предмет идеально подойдёт на роль подарка или сувенира. Стоимость камня не является окончательной, добавил его владелец, намекнув на готовность снизить цену.