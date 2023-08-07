Петербургские врачи вернули зрение ослепшей девочке

В Санкт-Петербурге врачи сотворили чудо и вернули зрение 15-летней девочке с редкой "неоперабельной" патологией. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге вернули зрение 15-летней девочке с редкой патологией. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Северную столицу Таисия приехала из Казахстана, где когда-то у неё обнаружили стекловидное тело на сетчатке глаза. Болезнь прогрессировала, ткань "комкалась" и сращивалась, в результате чего девочка полностью ослепла. Однако врачи клиники микрохирургии глаза имени академика Фёдорова решили помочь ей и взялись за сложнейшую операцию. Всё прошло хорошо, и теперь благодаря их профессионализму и мастерству спустя месяц после операции уровень зрения школьницы вернулся до приемлемых 20%.

"Сначала я практически ничего не видела, а потом зрение начало постепенно появляться. Ну, конечно, это, безусловно, радость, которую не передать словами. Я, например, плела из бисера различные украшения, потом уже начала рисовать и возвращаться к обычной жизни", — поделилась Таисия.