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7 августа, 13:04

Петербургские врачи вернули зрение ослепшей девочке

В Санкт-Петербурге врачи вернули зрение 15-летней девочке с редкой патологией

В Санкт-Петербурге врачи сотворили чудо и вернули зрение 15-летней девочке с редкой "неоперабельной" патологией. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге вернули зрение 15-летней девочке с редкой патологией. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Северную столицу Таисия приехала из Казахстана, где когда-то у неё обнаружили стекловидное тело на сетчатке глаза. Болезнь прогрессировала, ткань "комкалась" и сращивалась, в результате чего девочка полностью ослепла. Однако врачи клиники микрохирургии глаза имени академика Фёдорова решили помочь ей и взялись за сложнейшую операцию. Всё прошло хорошо, и теперь благодаря их профессионализму и мастерству спустя месяц после операции уровень зрения школьницы вернулся до приемлемых 20%.

"Сначала я практически ничего не видела, а потом зрение начало постепенно появляться. Ну, конечно, это, безусловно, радость, которую не передать словами. Я, например, плела из бисера различные украшения, потом уже начала рисовать и возвращаться к обычной жизни", — поделилась Таисия.

Названы три "помолодевшие" болезни глаз, которыми ранее страдали только пожилые

Названы три "помолодевшие" болезни глаз, которыми ранее страдали только пожилые

Ранее Лайф рассказывал, как в Бурятии врачи вернули зрение девочке, которая едва не лишилась его во время игры в дартс. Веселье с друзьями чуть не закончилось трагедией, когда дротик попал прямо в глаз. Из-за острого наконечника дело дошло до катаракты, однако медикам удалось помочь юной пациентке.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Николь Вербер
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