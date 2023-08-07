Раскрыта страшная загадка массовой гибели уток в парке в Кургане
В массовой гибели уток в парке в Кургане обвинили кормивших их хлебом посетителей
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Массовая гибель уток в парке в Кургане могла произойти из-за посетителей, которые кормили птиц хлебом в жару. Так о возможных причинах инцидента высказались в Департаменте агропромышленного комплекса области.
В ведомстве напомнили, что уток нельзя кормить хлебными крошками, так как это может нанести их здоровью непоправимый вред. Безопасным угощением для птиц являются комбикорм, овсянка, морковь, капуста и травяная мука, приводит данные департамента агентство ЕАН.
В настоящее время парк очистили от тушек уток. Анализ показал, что животные погибли не из-за заболевания. Также специалисты взяли пробы воды, которые будут исследованы.
Ранее орнитолог Наталья Иовченко объяснила скрытую опасность кормления уток хлебом. Частые угощения лишают птиц их природных навыков, отметила она.