Регион

Уведомления отключены

7 августа, 13:15

Раскрыта страшная загадка массовой гибели уток в парке в Кургане

В массовой гибели уток в парке в Кургане обвинили кормивших их хлебом посетителей

<p>Обложка © Andrey Gulivanov для Unsplash</p>

Обложка © Andrey Gulivanov для Unsplash

Массовая гибель уток в парке в Кургане могла произойти из-за посетителей, которые кормили птиц хлебом в жару. Так о возможных причинах инцидента высказались в Департаменте агропромышленного комплекса области.

В ведомстве напомнили, что уток нельзя кормить хлебными крошками, так как это может нанести их здоровью непоправимый вред. Безопасным угощением для птиц являются комбикорм, овсянка, морковь, капуста и травяная мука, приводит данные департамента агентство ЕАН.

В настоящее время парк очистили от тушек уток. Анализ показал, что животные погибли не из-за заболевания. Также специалисты взяли пробы воды, которые будут исследованы.

Дерматолог объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, водорослями и илистым дном

Дерматолог объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, водорослями и илистым дном

Ранее орнитолог Наталья Иовченко объяснила скрытую опасность кормления уток хлебом. Частые угощения лишают птиц их природных навыков, отметила она.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • утки
  • Происшествия
  • Курганская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров