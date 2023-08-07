"Почта Mail.ru" запустила новый домен xmail.ru

Входящий в холдинг VK сервис "Почта Mail.ru" объявил о появлении нового домена xmail.ru, который будет использоваться для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина. Подробнее о новшестве рассказал руководитель продуктового направления "Почта Mail.ru" Артём Матюшков.

"Помимо получения нового домена пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным", — уточнил он.

Новый адрес почты пользователя будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru, объяснил Матюшков. Клиенты смогут перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта. Нововведение стартует сегодня, 7 августа.

Чтобы создать почту и перенести письма, нужно заполнить форму регистрации. При этом сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. На новом доменном имени есть стандартная квота на 8 Гб, а также доступен подарок — 128 Гб в хранилище "Облако Mail.ru" и пользование сервисами целый месяц без рекламы.

В компании подчеркнули, что почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или internet.ru.