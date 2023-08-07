"Зенит" выпустил клип к 50-летию фронтмена "Короля и Шута" Горшка

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал клип на неофициальный гимн команды, записанный группой "Король и Шут". Как пишет газета "Петербургский дневник", он приурочен к 50-летию умершего в 2013 году фронтмена коллектива Михаила Горшенёва (Горшка).

По сюжету музыканты идут по Санкт-Петербургу в студию звукозаписи, встречают на своём пути болельщиков клуба и приходят к мысли о создании песни, посвященной "Зениту". В самой команде клип на песню, записанную в 2010 году, назвали данью памяти Горшенёву как "одному из двух, наряду с Андреем Князевым, основателей главного панк-рок коллектива России 1990-х – 2000-х".

В клипе приняли участие Константин Плотников и Влад Коноплёв, исполнившие роли Горшенёва и Князева в сериале "Король и Шут".