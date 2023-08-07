Регион

Уведомления отключены

7 августа, 14:15

"Зенит" выпустил клип к 50-летию фронтмена "Короля и Шута" Горшка

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал клип на неофициальный гимн команды, записанный группой "Король и Шут". Как пишет газета "Петербургский дневник", он приурочен к 50-летию умершего в 2013 году фронтмена коллектива Михаила Горшенёва (Горшка).

По сюжету музыканты идут по Санкт-Петербургу в студию звукозаписи, встречают на своём пути болельщиков клуба и приходят к мысли о создании песни, посвященной "Зениту". В самой команде клип на песню, записанную в 2010 году, назвали данью памяти Горшенёву как "одному из двух, наряду с Андреем Князевым, основателей главного панк-рок коллектива России 1990-х – 2000-х".

В клипе приняли участие Константин Плотников и Влад Коноплёв, исполнившие роли Горшенёва и Князева в сериале "Король и Шут".

Младший брат Горшка из "Короля и Шута" рассказал об их последней встрече

Младший брат Горшка из "Короля и Шута" рассказал об их последней встрече

А на годовщину смерти Михаила Горшенёва, 19 июля, фанаты "Короля и Шута" посетили его могилу и хором спели песни группы. Традиционно главной в толпе выступила его мать Татьяна, которая раздавала автографы.

Обложка ©

YouTube / "Зенит"

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФК Зенит
  • "Король и Шут" (КиШ)
  • Футбол
  • Спорт
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров