В Италии 25 тысяч головок сыра насмерть задавили своего владельца-бизнесмена

В итальянском городе Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо) предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб на складе собственной сыроварни. Как пишет L'Eco di Bergamo, его задавили 25 тысяч головок сыра, обрушившиеся на площади в две тысячи квадратных метров вследствие "эффекта домино".

По предварительным данным, в момент обрушения Кьяппарини настраивал аппарат, вращающий формы сыра для его созревания. Тело 75-летнего мужчины обнаружили только утром спустя ночь поисков. Уточняется, что смертельным для Кьяппарини стал твёрдый полужирный сыр грана падано, напоминающий пармезан.

Известно, что производство бизнесмена занимает десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания выпускает более 15 тысяч головок готового продукта.