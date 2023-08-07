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7 августа, 13:49

В Италии 25 тысяч головок сыра насмерть задавили своего владельца-бизнесмена

В Италии бизнесмен Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром грана падано

В итальянском городе Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо) предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб на складе собственной сыроварни. Как пишет L'Eco di Bergamo, его задавили 25 тысяч головок сыра, обрушившиеся на площади в две тысячи квадратных метров вследствие "эффекта домино".

По предварительным данным, в момент обрушения Кьяппарини настраивал аппарат, вращающий формы сыра для его созревания. Тело 75-летнего мужчины обнаружили только утром спустя ночь поисков. Уточняется, что смертельным для Кьяппарини стал твёрдый полужирный сыр грана падано, напоминающий пармезан.

Известно, что производство бизнесмена занимает десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания выпускает более 15 тысяч головок готового продукта.

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Матвей Константинов
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