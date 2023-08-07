Эксперт поддержал планы Роскомнадзора заблокировать 7 млн сим-карт

У "серых" сим-карт невозможно вычислить настоящего владельца, чем с успехом пользуются мошенники. Об этом сказал заведующий кафедрой "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ Александр Бахтин, комментируя требование Роскомнадзора актуализировать данные собственников карт.

"У нас по закону сим-карты должны выдаваться по паспорту. "Серые" сим-карты привязаны к каким-то другим людям, не к самому хозяину, который владеет. То есть мы получаем неких "серых" людей, которые пользуются картами не по своим документам", — объяснил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Обычно речь идёт о купленных на улице симках, которые не дают идентифицировать абонента, а значит, представляют угрозу безопасности, заметил Бахтин. Мошенникам это выгодно, потому что создаются препятствия для их обнаружения, заключил эксперт.