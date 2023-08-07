Россия выразила протест Японии из-за предоставления площадки для форума террористов

МИД России выразил официальный протест Японии из-за предоставления властями страны официальной площадки для проведения в Токио так называемого Форума свободных народов пост-России*, сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что его деятельность признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов.

Японской стороне указали, что этот шаг и подключение к вышеназванному "сборищу" депутатов парламента страны, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению её территориальной ценности, рассматриваются как "попытка вмешательства во внутренние дела" России.

"Администрация Ф. Кисиды, без согласия которой указанный "форум" едва ли был бы принят в Японии, тем самым продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России", — добавили в МИД.

В ведомстве не удивились, что в таком контексте Токио пытается увязать антироссийскую акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на Южные Курилы. Также в министерстве потребовали от Японии прекратить практику, способную "окончательно разрушить остатки" демонтированных страной нормальных отношений и наказать апологетов террористических идей. В противном случае, предупредили там, Токио следует приготовиться к "самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам".