Россия выразила протест Японии из-за предоставления площадки для форума террористов
МИД РФ выразил протест Японии из-за "Форума свободных народов пост-России"
МИД России выразил официальный протест Японии из-за предоставления властями страны официальной площадки для проведения в Токио так называемого Форума свободных народов пост-России*, сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что его деятельность признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов.
Японской стороне указали, что этот шаг и подключение к вышеназванному "сборищу" депутатов парламента страны, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению её территориальной ценности, рассматриваются как "попытка вмешательства во внутренние дела" России.
"Администрация Ф. Кисиды, без согласия которой указанный "форум" едва ли был бы принят в Японии, тем самым продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России", — добавили в МИД.
В ведомстве не удивились, что в таком контексте Токио пытается увязать антироссийскую акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на Южные Курилы. Также в министерстве потребовали от Японии прекратить практику, способную "окончательно разрушить остатки" демонтированных страной нормальных отношений и наказать апологетов террористических идей. В противном случае, предупредили там, Токио следует приготовиться к "самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам".
Напомним, в 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. Тогда МИД России напомнил, что острова на законных основаниях являются частью РФ. Недавно ведомство заявило, что Москва будет считать подобные заявления вмешательством в свои внутренние дела.
* Организация признана нежелательной в России.
LIFE / Павел Баранов